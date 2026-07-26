Многодетная мать требует с ростовских врачей 6 млн рублей за неудачный аборт
Многодетная мать из Ростова-на-Дону требует с врачей шесть миллионов рублей за неудачный аборт. Женщина заявила, что старшие дети тяжело пережили рождение третьего ребёнка и начали ревновать, поэтому клиника должна обеспечивать малыша до 18 лет. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
В 2023 году медики ошибочно диагностировали россиянке замершую беременность, сделали аборт, назначили антибиотики и отправили на флюорографию. Позже выяснилось — плод сохранился, срок превысил 14 недель.
Экспертиза подтвердила ошибки врачей, и ранее женщина уже отсудила у трёх медучреждений более 400 тысяч рублей. После этого ростовчанка подала новый иск от имени старших детей, оценив моральный вред в шесть миллионов рублей.
В доказательство она приложила фильм и ТВ-сюжет. Суд отказал в иске: в тех же материалах мать говорит о любви к младшему сыну и называет его любимцем. Ревность детей суд признал обычной семейной историей, а не основанием для компенсации.
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