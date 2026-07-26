Многодетная мать требует с ростовских врачей 6 млн рублей за неудачный аборт

26 июля 2026, 13:28

Фото: Istock/SabdiZ

Многодетная мать из Ростова-на-Дону требует с врачей шесть миллионов рублей за неудачный аборт. Женщина заявила, что старшие дети тяжело пережили рождение третьего ребёнка и начали ревновать, поэтому клиника должна обеспечивать малыша до 18 лет. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.