Россиянин расправился с беспомощной матерью из-за её тяжёлой болезни

26 июля 2026, 13:10

Суд в Калуге приговорил местного жителя к 10 годам колонии за убийство матери

Фото: Istock/Pattanaphong Khuankaew

В Калуге суд вынес приговор 55-летнему мужчине по делу об убийстве его 73-летней матери. Об этом сообщает региональное управление СКР.