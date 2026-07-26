Россиянин расправился с беспомощной матерью из-за её тяжёлой болезни
В Калуге суд вынес приговор 55-летнему мужчине по делу об убийстве его 73-летней матери. Об этом сообщает региональное управление СКР.
Преступление произошло в октябре 2022 года. В тот день мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и нанёс пожилой родственнице несколько ножевых ранений. Женщина страдала тяжёлым заболеванием, не могла самостоятельно передвигаться и нуждалась в постоянном уходе.
Полученные травмы оказались смертельными. Сразу после случившегося у обвиняемого диагностировали психическое расстройство, поэтому его направили на принудительное лечение в стационар закрытого типа.
Позднее следствие возобновило расследование, собрало достаточную доказательную базу и передало уголовное дело в суд. Судья назначил мужчине наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и ограничил его свободу ещё на один год после освобождения.
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