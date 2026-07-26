На трассе в Ярославской области перевернулся автобус с детьми, есть пострадавшие
На трассе в Ярославской области перевернулся экскурсионный автобус с детьми. Информацию предоставила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
Инцидент произошёл 26 июля в 4:00 мск на 27-м километре дороги «Тутаев — Шопша» в Ярославском районе. Водитель автобуса Mercedes-Benz потерял управление, машина съехала в кювет и опрокинулась. В момент аварии в салоне находились 19 человек.
Восемь пассажиров, включая двоих несовершеннолетних, получили травмы. Медики, прибывшие на место, доставили пострадавших в больницу. Сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства случившегося.
Ранее поступали сообщения об аварии в Самарской области. Грузовик столкнулся с тремя легковыми автомобилями, стоявшими на трассе. Все машины, включая фуру, загорелись и полностью выгорели. Причиной сильного возгорания стали канистры с топливом, которые находились в одном из сгоревших автомобилей.
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