В уральском санатории восемь детей заболели энтеровирусом
В уральском санатории восемь детей заболели энтеровирусной инфекцией. Об этом информирует Telegram-канал Baza.
Смена в учреждении стартовала 17 июля, однако уже менее чем через десять дней 11 ребят пожаловались на ухудшение самочувствия — у них начались тошнота, рвота и диарея. Медики осмотрели всех пациентов и диагностировали энтеровирус у восьмерых из них.
Администрация лагеря оперативно вывезла 97 детей и вожатых из корпуса, где выявили очаг заболевания. Всех воспитанников из этого корпуса передали родителям. Сотрудники Роспотребнадзора приступили к проверке, руководство санатория запретило проводить массовые мероприятия и организовало дезинфекцию помещений и территории.
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