В Казахстане неизвестный напал на россиянина с ножом на АЗС

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В Казахстане неизвестный напал с ножом на россиянина, когда тот заправлял свой мотоцикл на АЗС. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что это произошло 13 апреля. К 32-летнему москвичу, который направлялся на открытие мотосезона в Шымкент, подошёл 30-летний житель Алматы и несколько раз в присутствии очевидцев ударил его ножом. После этого напавший скрылся с места преступления на белой Toyota.
Россиянина оперативно доставили в местную больнице, но вскоре он отказался от госпитализации.
Благодаря данным с камер видеонаблюдения личность нападавшего удалось установить, после чего его задержали. В настоящее время с ним разбираются сотрудники полиции.
По предварительной версии, причиной инцидента стал словесный скандал около кассы АЗС.
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Россиянина оперативно доставили в местную больнице, но вскоре он отказался от госпитализации.
Благодаря данным с камер видеонаблюдения личность нападавшего удалось установить, после чего его задержали. В настоящее время с ним разбираются сотрудники полиции.
По предварительной версии, причиной инцидента стал словесный скандал около кассы АЗС.
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Анастасия Чинкова