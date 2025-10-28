«Трогал девочек через одежду»: педофил из Ижевска получил срок

28 октября 2025, 12:54

В Ижевске осудили на 15 лет мужчину, который домогался двух девочек

Фото: iStock/Zolnierek

55-летнего жителя Ижевска приговорили к 15 годам колонии строгого режима за сексуальное насилие над школьницами. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Удмуртии в своем телеграм-канале.