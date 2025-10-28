«Трогал девочек через одежду»: педофил из Ижевска получил срок
55-летнего жителя Ижевска приговорили к 15 годам колонии строгого режима за сексуальное насилие над школьницами. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Удмуртии в своем телеграм-канале.
По версии следствия, вечером 28 октября 2024 года мужчина заметил двух девочек возле своего дома. Воспользовавшись тем, что на улице было безлюдно, он схватил своих жертв и, не позволяя им вырваться, начал трогать их интимные места через верхнюю одежду.
Мужчина отрицал содеянное и просил оправдания, но суд, изучив все доказательства, признал его виновным. Он также не сможет работать в сфере образования и воспитания детей в течение 14 лет. Помимо основного наказания, фигуранту назначили принудительное лечение у психиатра в связи с выявленным в ходе следствия расстройством.
Читайте также: