В Сибири мать растерзанного собаками мальчика позвала зоозащитников на похороны

Фото: iStock/Iuliia Zavalishina

В Красноярском крае мать погибшего от нападения бродячих собак 10-летнего мальчика пригласила зоозащитников на его похороны. Об этом сообщает портал Sibnovosti.ru.



Трагедия произошла в поле, где ребёнок столкнулся со стаей собак. Животные напали, и мальчика не удалось спасти.

«Пусть нашей семье объяснят про бездомных собак с бирками, стерилизацию и прочие вещи», — написала мама ребенка в одном из онлайн-сообществ.

После инцидента сотрудники полиции задержали председателя общественной организации, отвечавшей за отлов бродячих животных в регионе.
Иван Мусатов

