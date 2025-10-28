В Сибири мать растерзанного собаками мальчика позвала зоозащитников на похороны
В Красноярском крае мать погибшего от нападения бродячих собак 10-летнего мальчика пригласила зоозащитников на его похороны. Об этом сообщает портал Sibnovosti.ru.
Трагедия произошла в поле, где ребёнок столкнулся со стаей собак. Животные напали, и мальчика не удалось спасти.
«Пусть нашей семье объяснят про бездомных собак с бирками, стерилизацию и прочие вещи», — написала мама ребенка в одном из онлайн-сообществ.
После инцидента сотрудники полиции задержали председателя общественной организации, отвечавшей за отлов бродячих животных в регионе.