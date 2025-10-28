В Сибири мать растерзанного собаками мальчика позвала зоозащитников на похороны

28 октября 2025, 10:37

Фото: iStock/Iuliia Zavalishina

В Красноярском крае мать погибшего от нападения бродячих собак 10-летнего мальчика пригласила зоозащитников на его похороны. Об этом сообщает портал Sibnovosti.ru.





Трагедия произошла в поле, где ребёнок столкнулся со стаей собак. Животные напали, и мальчика не удалось спасти.





«Пусть нашей семье объяснят про бездомных собак с бирками, стерилизацию и прочие вещи», — написала мама ребенка в одном из онлайн-сообществ.