Мошенники из-за рубежа обманывают российских школьников на сайтах знакомств

Мошенники из-за рубежа обманывают школьников, выманивая геолокацию через сайты знакомств. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.



Злоумышленники просят детей прислать свои координаты, объясняя это желанием понять, где живет собеседник, и встретиться. Когда ничего не подозревающий ребенок делает это, на его телефон приходит видео с человеком в украинской военной форме. В записи тот заявляет, что указанное место якобы атакуют беспилотники и ракеты.

Далее жертве звонит его сообщник и выдает себя за сотрудника российских спецслужб. Он угрожает школьнику уголовной статьей за то, что он помог подготовить теракт, после чего требует снять на видео банковские приложения родителей и передать ценности курьеру.

Волк подчеркнула, что настоящие правоохранители никогда не действуют подобными методами, и призвала школьников быть бдительными в интернете.

