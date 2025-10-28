Мошенники из-за рубежа обманывают российских школьников на сайтах знакомств

28 октября 2025, 12:37

Фото: iStock/BrianAJackson

Мошенники из-за рубежа обманывают школьников, выманивая геолокацию через сайты знакомств. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.