Подросток из Узбекистана избил школьника во Владивостоке из-за громкого лая собаки

Фото: istockphoto/Serghei Turcanu
15-летний подросток из Узбекистана нанес побои школьнику во Владивостоке за то, что его собака слишком громко лаяла. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash».
По информации портала, агрессивный несовершеннолетний бил подростка по голове и громко спрашивал: «Это что, твоя земля?». Родители потерпевшего обратились с заявлением в полицию.
Уроженец Узбекистана будет привлечен к административной ответственности.
Прежде сообщалось, что в Ижевске были арестованы три подростка, которые насмерть забили двух мужчин. Подробности читайте в материале «Радио 1
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Анастасия Хохлова