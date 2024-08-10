Многодетная россиянка признала себя виновной в торговле детьми

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Многодетная мать из Москвы Юлия Логинова признала себя виновной в торговле детьми и заявила, что планирует заключение сделки со следственными органами, передает ТАСС со ссылкой на источник в полиции.
Утверждается, что россиянка полностью признала свою вину и активно сотрудничает со следствием. Логинова также планировала подписать досудебное соглашение о сотрудничестве, однако это ходатайство было отклонено.
Ранее в ходе процесса суд вынес постановление о запрете на определенные действия одной из обвиняемых – Натальи Тараненко. Согласно документам следствия, женщина совершила сделку с младенцем в 2020 году.
Позже выяснилось, что сотрудники Следственного комитета (СК) России провели ДНК-тесты, чтобы установить личности всех фигурантов дела о торговле новорожденными детьми в Москве.
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«Причастность к инкриминируемым преступлениям подтверждена как показаниями самих обвиняемых, так и результатами осмотра их мобильной и компьютерной техники, документацией органов ЗАГС и заключением молекулярно-генетических экспертиз», – поделился собеседник агентства.
Ранее в ходе процесса суд вынес постановление о запрете на определенные действия одной из обвиняемых – Натальи Тараненко. Согласно документам следствия, женщина совершила сделку с младенцем в 2020 году.
Позже выяснилось, что сотрудники Следственного комитета (СК) России провели ДНК-тесты, чтобы установить личности всех фигурантов дела о торговле новорожденными детьми в Москве.
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Александр Климов