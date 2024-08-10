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Многодетная россиянка признала себя виновной в торговле детьми

Многодетная москвичка признала себя виновной в торговле детьми
10 августа 2024, 03:51
Фото: iStock/Rawf8

Фото: iStock/Rawf8

Многодетная мать из Москвы Юлия Логинова признала себя виновной в торговле детьми и заявила, что планирует заключение сделки со следственными органами, передает ТАСС со ссылкой на источник в полиции.
Утверждается, что россиянка полностью признала свою вину и активно сотрудничает со следствием. Логинова также планировала подписать досудебное соглашение о сотрудничестве, однако это ходатайство было отклонено.

«Причастность к инкриминируемым преступлениям подтверждена как показаниями самих обвиняемых, так и результатами осмотра их мобильной и компьютерной техники, документацией органов ЗАГС и заключением молекулярно-генетических экспертиз», – поделился собеседник агентства.



Ранее в ходе процесса суд вынес постановление о запрете на определенные действия одной из обвиняемых – Натальи Тараненко. Согласно документам следствия, женщина совершила сделку с младенцем в 2020 году.

Позже выяснилось, что сотрудники Следственного комитета (СК) России провели ДНК-тесты, чтобы установить личности всех фигурантов дела о торговле новорожденными детьми в Москве.

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#суд
#задержание
#уголовное дело
Самолет Трампа экстренно посадили в Монтане
Самолет Трампа совершил аварийную посадку в Монтане
10 августа 2024, 03:37

Фото: iStock/Diy1

Самолет кандидата от Республиканской партии на предстоящих выборах Дональда Трампа совершил экстренную посадку в штате Монтана, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на правоохранительные органы.
У Трампа запланирован митинг в [городе] Бозмен в [штате] Монтана в пятницу вечером, но его частный самолет приземлился в Биллингсе в Монтане в пятницу днем», – говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что Бозмен располагается в 240 километрах от Биллингса.

Ранее, в предвыборном штабе вице-президента Камалы Харрис заявили, что Трамп не желает бороться за избирателей и покидать свое поместье, чтобы посетить сомневающиеся штаты.

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Территорию Белого дома оцепили
Территорию Белого дома оцепили из-за обнаруженного подозрительного предмета
10 августа 2024, 03:29

Фото: iStock/lucky-photographer

Территория близ Белого дома оцеплена для проверки подозрительного предмета, передает РИА Новости со ссылкой на информацию Секретной службы ​США.
«Это оцепление в штатном режиме для проверки подозрительного предмета», – подчеркнули в службе.

Ранее на территорию Белого дома прибыли несколько машин экстренных служб, вход в здание администрации США заблокирован.

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#белый дом
#администрация
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В НАК сообщили о дополнительных мерах в связи с режимом КТО в трех регионах РФ
10 августа 2024, 02:55

Фото: istockphoto/blinow61

В трех регионах России – Курская, Брянская и Белгородская области – предпринимаются дополнительные меры в рамках режима контртеррористической операции. Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК).
Эти меры направлены на обеспечение безопасности, поддержание правопорядка и усиление охраны объектов.

С 9 августа режим КТО действует на территории Брянской, Курской и Белгородской областей. НАК заявил, что Киев предпринял беспрецедентную попытку дестабилизировать ситуацию в России, решившись на атаку Курской области.

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#брянская область
#белгородская область
#курская область
#украина
#россия
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Стала известна информация о числе пассажиров на борту разбившегося в Бразилии самолета
10 августа 2024, 02:03

Фото: iStock/Diy1

На борту самолета, потерпевшего крушение в Бразилии, находился экипаж из четырех человек и 57 пассажиров. Информацию о количестве людей на борту самолета обнародовало издание G1.
Ранее сообщалось, что на борту находились 58 пассажиров и четыре члена экипажа. Самолет вылетел из Каскавела в направлении Гуарульюс и разбился недалеко от города Виньеду.

68-местный двухмоторный пассажирский самолет разбился в бразильском муниципалитете Виньеду в пятницу, 9 августа. Согласно данным летных наблюдений, за минуту до крушения самолет находился на высоте 17 200 футов.

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#крушение
#бразилия
#пассажиры
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Режим КТО объявили в еще одном российском регионе
НАК сообщил о введении режима КТО в Белгородской области
10 августа 2024, 01:00

Фото: iStock/IherPhoto

Режим контртеррористической операции (КТО) вводится на территории Белгородской области. Об этом проинформировал Национальный антитеррористический комитет (НАК).

Отмечается, что в рамках режима КТО предпринимаются дополнительные меры для обеспечения безопасности, поддержание правопорядка и усиление защиты объектов, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

Представители организации также добавили, что Киев совершил беспрецедентную попытку в целях дестабилизировать обстановку в ряде регионов России.

Ранее режим КТО был введен в Курской и Брянской областях.

Массированная атака ВСУ на Курскую область началась рано утром 6 августа. Войска пытались прорвать границу и войти вглубь региона, однако они встретили сопротивление в лице российской группировки войск «Север».

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#курская область
#теракт
#украина
#всу
#россия
#белгородская область
#брянская область
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В Курской области вводится режим КТО
В Курской области вводится режим контртеррористической операции
10 августа 2024, 00:49

Фото: iStock/Dzurag

В Курской области вводится режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
Отмечается, что решение о проведении контртеррористической операции и введении правового режима КТО на территории субъекта РФ принято на фоне повышения уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Вооруженных сил Украины.

Ранее Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил о введение режима КТО на территории Брянской области.

Массированная атака ВСУ на Курскую область началась рано утром 6 августа. Войска пытались прорвать границу и войти вглубь региона, однако они встретили сопротивление в лице российской группировки войск «Север».

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#курская область
#губернатор
#брянская область
#россия
#украина
#всу
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Алаудинов заявил, что операцией ВСУ в Курской области руководит НАТО
Операцией ВСУ в Курской области руководит НАТО, заявил Алаудионов
10 августа 2024, 00:24

Фото: iStock/Michele Ursi

Операция Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области проходит под руководством командования блока НАТО. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов, передает ТАСС.
«Это вопрос однозначный, потому что украинцы сами такое сформулировать, сделать вряд ли смогут», – заявил он в беседе с военным корреспондентом Семеном Пеговым.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что наступление украинских войск на Курскую область сделает невозможными мирные переговоры.

Массированная атака ВСУ на Курскую область началась рано утром 6 августа. Войска пытались прорвать границу и войти вглубь региона, однако они встретили сопротивление в лице российской группировки войск «Север».

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#украина
#вс рф
#россия
#нападение
#всу
#военкор
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Сделавших фотографию с указателем «Курск – 10 км» военных ВСУ разоблачили
Бойцы ВСУ подделали фото с указателем «Курск – 10 км»
10 августа 2024, 00:19

Фото: iStock/Michele Ursi

Украина пытается посеять панику в Курской области при помощи поддельных фотографий. Например, некоторые украинские каналы опубликовали фотографию солдата на фоне указателя с надписью «Курск – 10 км», которая была разоблачена как фейк в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны» («РВ»).
Название города Курск написано на украинском языке как «Курьск». В действительности данный указатель расположен в Сумской области – в 108 км от областного центра российского субъекта. Также отмечается, что последняя цифра на фотографии размыта, что создает впечатление, будто Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся вблизи российского города.

Ранее стало известно о введение режима контртеррористической операции (КТО) в Брянской области на фоне нападения ВСУ на российский регион.

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#курская область
#фотография
#всу
#украина
#россия
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В Брянской области объявили режим КТО
В Брянской области ввели режим контртеррористической операции
10 августа 2024, 00:11

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

В Брянской области ввели режим контртеррористической операции (КТО), информирует Национальный антитеррористический комитет (НАК).
Такое решение было принято в связи с возросшей угрозой диверсий и терактов, исходящих со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Массированная атака ВСУ на Курскую область началась рано утром 6 августа. Войска пытались прорвать границу и войти вглубь региона, однако они встретили сопротивление в лице российской группировки войск «Север».

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#брянская область
#курская область
#всу
#украина
#россия
#теракт
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