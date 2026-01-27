Школьница в российском городе убедила подругу совершить самоубийство и выжила

27 января 2026, 21:31

Омская 7-классница убедила подругу совершить самоубийство и выжила

Фото: istockphoto/Motortion

В Омске 25 января произошла трагедия с участием двух школьниц. Одна из девочек убедила подругу вместе совершить суицид, при этом сама осталась жива.