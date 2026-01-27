Школьница в российском городе убедила подругу совершить самоубийство и выжила
В Омске 25 января произошла трагедия с участием двух школьниц. Одна из девочек убедила подругу вместе совершить суицид, при этом сама осталась жива.
Как пишет ИА Regnum, ученица седьмого класса пришла к приятельнице с заранее продуманным планом. Дождавшись, когда родители уйдут из дома, подростки предприняли попытку самоубийства.
Одна девочка погибла на месте, вторую в тяжёлом состоянии госпитализировали. Обстоятельства случившегося выясняют правоохранительные органы.
Незадолго до произошедшего одна из школьниц отправила подруге в мессенджере «подарок» с подписью: «увидимся в царстве небесном». По словам одноклассницы, попытку планировали ещё на 24 января, но тогда им помешала мать, вернувшаяся домой раньше обычного.
Сообщается также, что у погибшей были серьёзные психологические проблемы. Она занималась самоповреждениями и писала стихи о смерти. Родственница девочки настаивает, что инициатором была выжившая — в переписках она говорила о желании покончить с собой и обсуждала возможный способ.
В качестве возможного повода называют плохие оценки, однако собеседница издания сомневается, что это могло стать решающей причиной для 13-летнего подростка.
Читайте также: