Многодетный отец поджег дом с четырьмя детьми после ссоры с женой
В Красноярском крае арестовали ранее судимого неработающего местного жителя по обвинению в покушении на убийство собственных детей. Об этом сообщили в оперативных службах.
По данным следствия, инцидент произошел во время застолья у родственников, где мужчина находился вместе с супругой. Когда жена отказалась возвращаться домой, глава семьи ушел один. В состоянии опьянения он облил стену своего дома легковоспламеняющейся жидкостью и поджег ее, достоверно зная, что внутри здания находятся четверо его малолетних детей.
Жизнь детей спас случайный прохожий — сосед, который заметил пожар и успел вывести ребят из горящего строения. Благодаря его действиям никто из детей не пострадал.
В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство малолетних. Расследование продолжается.
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