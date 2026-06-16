Многодетный отец поджег дом с четырьмя детьми после ссоры с женой

16 июня 2026, 12:10

Многодетный отец поссорился с женой и поджег дом с 4 детьми в Красноярском крае

Фото: istockphoto/Kara Capaldo

В Красноярском крае арестовали ранее судимого неработающего местного жителя по обвинению в покушении на убийство собственных детей. Об этом сообщили в оперативных службах.