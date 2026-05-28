Неизвестный поджег АЗС на западе Москвы
На западе столицы произошел инцидент на автозаправочной станции. Неизвестный совершил поджог на улице Молодогвардейской в районе Кунцево, сообщили оперативные службы.
Благодаря оперативному реагированию огонь быстро потушили. Пострадавших нет. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства происшествия, причины возгорания и лица, причастные к преступлению.
Ранее в подмосковной Истре 15-летний подросток, действуя по указаниям неизвестных, поджег две автозаправочные станции. Как уточнила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, по указанному факту проводится проверка.
Возгорания произошли на улице Школьной в поселке Пионерский и на улице Кооперативной в селе Онуфриево. Люди не пострадали.
