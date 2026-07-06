Многодетный отец таинственно исчез в российском регионе
На Сахалине больше недели ищут многодетного отца, который отправился в лес и бесследно исчез. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
В последний раз Андрея Трушова видели одним утром в частном секторе. Как зафиксировали камеры видеонаблюдения, он бежал между дачными участками, а потом внезапно исчез. При этом на записи мужчина выглядел встревоженным.
Сейчас его пытаются найти родственники, друзья, волонтеры, сотрудники полиции и МЧС. В первые дни к операции присоединились спасательные отряды «Сова» и имени Полякова. Всего в наземных поисках на начальном этапе было задействовано более 70 человек личного состава УМВД.
Работу осложняют природные условия: густой хвойный лес с бамбуковыми зарослями делает технику с тепловизорами малоэффективной. Кроме того, ночью температура опускается ниже +10 градусов, а медведи могут проявлять агрессию из-за брачного периода. Для безопасности команды к операции привлекли охотников и лесников.
Мужчина был одет в легкую одежду, а физическая подготовка в таких условиях не гарантирует выживания. Пропавшего объявили в федеральный розыск, его поиски ведутся практически круглосуточно.
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