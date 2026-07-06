Многодетный отец таинственно исчез в российском регионе

06 июля 2026, 16:02

На Сахалине больше недели ищут пропавшего в тайге многодетного отца

Фото: iStock/Oleg Elagin

На Сахалине больше недели ищут многодетного отца, который отправился в лес и бесследно исчез. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.