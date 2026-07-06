Мать пожертвовала жизнью ради спасения сына
Жительница США погибла, пытаясь спасти сына из водопропускной трубы. Об этом пишет газета The Guardian.
Трагедия произошла в штате Теннесси. 39-летняя Мэри Эвелин Николь Мэннинг-Келлион бросилась в трубу, когда увидела, как туда уносит ребенка. Мальчика протащило через трубу, и он выбрался с другой стороны. Оказавшись на поверхности, ребенок понял, что мать так и осталась внутри. Позже спасатели извлекли ее тело.
Женщина стала пятой жертвой паводков, обрушившихся на Кентукки и Теннесси. В штатах объявили предупреждения о мощных ливнях.
Ранее сообщалось, что в Мичигане трагически погибла 14-летняя Аамина Брэдли. Девочка бросилась в воду, чтобы спасти своего девятилетнего двоюродного брата, но не справилась с сильным течением
Читайте также: