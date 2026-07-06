Жительница Красноярска напала на восьмилетнюю девочку, попытавшуюся ей помочь
Жительница Красноярска без повода напала на восьмилетнюю девочку. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Компания школьниц гуляла по улице Алеши Тимошенкова. Увидев прохожую, которая оступилась и упала, дети подошли и предложили помощь. Однако незнакомка отреагировала агрессивно: она повалила одну из девочек на землю, несколько раз ударила по лицу и начала душить. Ребенка спасли проходившие мимо очевидцы.
Как пишет ТАСС, пострадавшей оказали медицинскую помощь, ее жизни ничего не угрожает. Злоумышленницу задержали, следствие собирается ходатайствовать о заключении ее под стражу. В отношении нее возбудили уголовное дело о хулиганстве.
Ранее сообщалось, что суд в Москве арестовал 23-летнего пассажира, который напал на контролера на станции «Беломорская» Замоскворецкой линии метро.
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