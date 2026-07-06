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Жительница Красноярска напала на восьмилетнюю девочку, попытавшуюся ей помочь

Фото: iStock/LENblR

Жительница Красноярска без повода напала на восьмилетнюю девочку. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.



Компания школьниц гуляла по улице Алеши Тимошенкова. Увидев прохожую, которая оступилась и упала, дети подошли и предложили помощь. Однако незнакомка отреагировала агрессивно: она повалила одну из девочек на землю, несколько раз ударила по лицу и начала душить. Ребенка спасли проходившие мимо очевидцы.

Как пишет ТАСС, пострадавшей оказали медицинскую помощь, ее жизни ничего не угрожает. Злоумышленницу задержали, следствие собирается ходатайствовать о заключении ее под стражу. В отношении нее возбудили уголовное дело о хулиганстве.

Ранее сообщалось, что суд в Москве арестовал 23-летнего пассажира, который напал на контролера на станции «Беломорская» Замоскворецкой линии метро.

Лидия Пономарева

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