Многодетную мать обстреляли из пневматики у бизнес-центра в Петербурге

09 августа 2025, 14:36

78: Многодетную мать обстреляли из пневматического пистолета в Петербурге

Фото: istockphoto/Tomasz Śmigla

Многодетная мать получила ранение из пневматического пистолета у бизнес‑центра на Ленинском проспекте в Петербурге.





Как стало известно телеканалу 78, инцидент произошёл вечером в среду: женщина стояла у входа в здание вместе с двумя маленькими детьми и ждала ещё одного ребёнка, когда услышала выстрелы и почувствовала резкую боль в ноге.





«Заболела нога, поворачиваюсь — а там мужчина лет 35–40 с бородой. Он что‑то убирает в спортивную сумку и спокойно уходит», — рассказала Елизавета.