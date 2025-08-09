Многодетную мать обстреляли из пневматики у бизнес-центра в Петербурге
Многодетная мать получила ранение из пневматического пистолета у бизнес‑центра на Ленинском проспекте в Петербурге.
Как стало известно телеканалу 78, инцидент произошёл вечером в среду: женщина стояла у входа в здание вместе с двумя маленькими детьми и ждала ещё одного ребёнка, когда услышала выстрелы и почувствовала резкую боль в ноге.
«Заболела нога, поворачиваюсь — а там мужчина лет 35–40 с бородой. Он что‑то убирает в спортивную сумку и спокойно уходит», — рассказала Елизавета.
По её словам, в неё попали несколько раз, однако кровоточить стала только одна ранка. Рядом в это время находились и другие женщины с детьми. За медицинской помощью пострадавшая обратилась на следующий день: при осмотре врачи извлекли из раны металлический шарик от пневматического пистолета и отпустили её на амбулаторное лечение.
По факту инцидента возбуждено дело о хулиганстве, стрелка разыскивают.