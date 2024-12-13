Многодетную мать подозревают в истязаниях детей

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В Дивееве Нижегородской области возбуждено уголовное дело против многодетной матери, подозреваемой в систематических истязаниях своих четырех несовершеннолетних детей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.
Сообщается, что женщина с 2015 по 2024 год проявляла жестокость по отношению к детям, недовольная их поведением.
Как выяснили правоохранительные органы, мать не только физически наказывала детей, но и самостоятельно зашивала раны, образовавшиеся в результате ее действий, с использованием иголки и нити, не обращаясь за медицинской помощью. Данные факты стали известны в ходе прокурорской проверки, по результатам которой было возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ (истязание с особой жестокостью и издевательством).
На данный момент дети изъяты у матери и помещены в специализированное учреждение для обеспечения их безопасности и получения необходимой помощи. Прокуратура продолжает расследование данного дела.
Ранее стало известно, что трое подростков подозреваются в похищении и избиении сверстника в подмосковном Лыткарине с целью вымогательства. Уточняется, что злоумышленники распыляли в пострадавшего перцовый баллончик, обливали зеленкой и угрожали ножом.
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Как выяснили правоохранительные органы, мать не только физически наказывала детей, но и самостоятельно зашивала раны, образовавшиеся в результате ее действий, с использованием иголки и нити, не обращаясь за медицинской помощью. Данные факты стали известны в ходе прокурорской проверки, по результатам которой было возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ (истязание с особой жестокостью и издевательством).
На данный момент дети изъяты у матери и помещены в специализированное учреждение для обеспечения их безопасности и получения необходимой помощи. Прокуратура продолжает расследование данного дела.
Ранее стало известно, что трое подростков подозреваются в похищении и избиении сверстника в подмосковном Лыткарине с целью вымогательства. Уточняется, что злоумышленники распыляли в пострадавшего перцовый баллончик, обливали зеленкой и угрожали ножом.
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Дарья Осипова