Члена избиркома задержали, когда он забирал закладку с наркотиками в Москве

Фото: iStock/Roman Didkivskyi
В Москве задержан член территориальной избирательной комиссии района Фили-Давыдково, 41-летний Дмитрий Лукашенко, который был пойман с наркотиками. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
По данным канала, задержание произошло около четырёх утра возле торгового центра «Вегас», когда Лукашенко заказывал наркотическое вещество через Даркнет.
Полицейские обратили внимание на мужчину, когда он уснул в своём автомобиле на парковке. При досмотре у него был найден пакетик с 9 граммами амфетамина. Лукашенко утверждал, что наркотик предназначен исключительно для личного употребления и не предназначен для продажи.
В настоящее время проводятся следственные действия, возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ за крупный размер наркотического вещества. Кроме того, известно, что у задержанного есть собственная юридическая компания.
В Красноярске 11 декабря вынесли приговор Владиславу Харлашину, изнасиловавшему и накачавшему девятилетнюю девочку наркотиками. Извращенца приговорили к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Полицейские обратили внимание на мужчину, когда он уснул в своём автомобиле на парковке. При досмотре у него был найден пакетик с 9 граммами амфетамина. Лукашенко утверждал, что наркотик предназначен исключительно для личного употребления и не предназначен для продажи.
В настоящее время проводятся следственные действия, возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ за крупный размер наркотического вещества. Кроме того, известно, что у задержанного есть собственная юридическая компания.
В Красноярске 11 декабря вынесли приговор Владиславу Харлашину, изнасиловавшему и накачавшему девятилетнюю девочку наркотиками. Извращенца приговорили к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова