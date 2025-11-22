Многодетную мать с ребёнком на руках избил и обрызгал перцем бывший сожитель

22 ноября 2025, 15:34

В Набережных Челнах мужчину подозревают в нападении на многодетную мать с ребёнком на руках

Фото: Istock/Yaraslau Mikheyeu

В Набережных Челнах мужчина угрожает многодетной матери и её детям. По информации потерпевшей, бывший сожитель, которого разыскивают правоохранительные органы, систематически приходит к ее дому. Подробности сообщает Telegram-канал «Жесть Казани».