Многодетную мать с ребёнком на руках избил и обрызгал перцем бывший сожитель
В Набережных Челнах мужчина угрожает многодетной матери и её детям. По информации потерпевшей, бывший сожитель, которого разыскивают правоохранительные органы, систематически приходит к ее дому. Подробности сообщает Telegram-канал «Жесть Казани».
Дебошир неоднократно ломал дверные замки, пытаясь проникнуть в квартиру экс-возлюбленной. В ходе последнего инцидента мужчина применил в подъезде перцовый баллончик против женщины, которая держала на руках ребёнка. После этого он попытался забрать малыша.
В результате действия перцового аэрозоля пострадали не только россиянка, но и трое детей, находившихся в квартире. По словам матери, отец самого младшего ребёнка является гражданином Армении. Она утверждает, что он незаконно пересёк границу России и теперь скрывается в городе.
Потерпевшая обратилась за помощью, сообщив, что ежедневно вызывает полицию, но ситуация не меняется. Она опасается за безопасность своих детей и родителей.
Читайте также: