Первая спасенная из-под завалов многоэтажки в Саратове — пятилетняя девочка
Первая спасенная из-под завалов обрушившейся многоэтажки на улице Блинова в Саратове — пятилетняя девочка. По информации Mash ее придавило плитой.
После нее из-под завалов удалось спасти еще 10 человек. Все пострадавшие госпитализированы в ближайшие медицинские учреждения. В связи с угрозой повторного обрушения жильцов дома эвакуируют, работы по спасению продолжаются.
Напомним, в Саратове из-за взрыва бытового газа обрушилась часть дома. В результате происшествия разрушены четыре этажа многоэтажки.
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