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В Красноярском крае задержали надругавшегося над девочкой мужчину

Фото: iStock/Thomasaf

Под Красноярском задержали педофила, надругавшегося над девочкой. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК России по региону.



38-летний мужчина изнасиловал девочку, после чего скрылся с места преступления на мотоцикле. Правоохранители задержали педофила на территории лесного массива не далеко от села Салба.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Екатерина Коршунова

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