В Красноярском крае задержали надругавшегося над девочкой мужчину
Под Красноярском задержали педофила, надругавшегося над девочкой. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК России по региону.
38-летний мужчина изнасиловал девочку, после чего скрылся с места преступления на мотоцикле. Правоохранители задержали педофила на территории лесного массива не далеко от села Салба.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
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