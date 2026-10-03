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Многоквартирный дом загорелся во Владикавказе, есть погибшие

Пожар в многоквартирном доме во Владикавказе унес жизни двух человек
Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

Два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме во Владикавказе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Северной Осетии.



Возгорание произошло в двухкомнатной квартире на четвертом этаже. Площадь пожара составила около 60 квадратных метров.

Прибывшие на место спасатели ликвидировали возгорание и провели эвакуацию жильцов. В ходе аварийно-спасательных работ огнеборцы спасли пять человек, включая одного ребенка. Еще 27 жильцов эвакуировали.

В квартире обнаружили тела двух погибших. Причину возникновения пожара устанавливают специалисты.

Никита Кротов

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