Многоквартирный дом загорелся во Владикавказе, есть погибшие

03 октября 2026, 21:24

Пожар в многоквартирном доме во Владикавказе унес жизни двух человек

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

Два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме во Владикавказе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Северной Осетии.