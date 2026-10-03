Девочка с бабушкой погибли в пожаре в одном из регионов России, СК завел дело
Девочка и ее бабушка погибли при пожаре в частном доме в Брянской области. Возгорание произошло ночью. Для тушения пожара привлекли шесть единиц техники, сообщили в региональном ГУ МЧС.
После происшествия следственное управление СК России по Брянской области возбудило уголовное дело по факту гибели двух человек. Женщина, по данным ведомства, родилась в 1968 году.
Дело расследуется по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»). Следователь осмотрел место происшествия и изъял предметы и объекты, имеющие значение для расследования. Назначили судебные экспертизы, которые должны установить причину возгорания и обстоятельства гибели женщины и ребенка.
Ранее пожар произошел на северо-востоке Москвы. Подробности — в нашем материале.
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