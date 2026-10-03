Девочка с бабушкой погибли в пожаре в одном из регионов России, СК завел дело

03 октября 2026, 13:54

Девочка и ее бабушка погибли в пожаре в Брянской области, СК завел дело

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

Девочка и ее бабушка погибли при пожаре в частном доме в Брянской области. Возгорание произошло ночью. Для тушения пожара привлекли шесть единиц техники, сообщили в региональном ГУ МЧС.