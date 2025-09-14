Многоуровневая парковка полыхает в Путилково – видео

14 сентября 2025, 12:39

В Путилково вспыхнул пожар на многоуровневой парковке строящегося ТЦ

Фото: iStock/abadonian

В подмосковном Красногорске вспыхнул крупный пожар на многоуровневой парковке, которая является частью строящегося торгового центра. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».