Многоуровневая парковка полыхает в Путилково – видео
В подмосковном Красногорске вспыхнул крупный пожар на многоуровневой парковке, которая является частью строящегося торгового центра. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Судя по опубликованным разными каналами кадрам, из здания парковки, расположенной в Путилково, валят густые клубы чёрного дыма, которые видны издалека.
По сообщениям очевидцев, огонь быстро распространяется по этажам здания. В настоящее время информации о пострадавших нет.
К месту происшествия уже прибыли пожарные расчёты МЧС, которые приступили к ликвидации возгорания. Причины пожара пока устанавливаются, ведётся расследование.
Спасатели призывают соблюдать меры безопасности и избегать близлежащей территории до окончания работ.
Читайте также: