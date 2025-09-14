Достижения.рф

Многоуровневая парковка полыхает в Путилково – видео

В Путилково вспыхнул пожар на многоуровневой парковке строящегося ТЦ
Фото: iStock/abadonian

В подмосковном Красногорске вспыхнул крупный пожар на многоуровневой парковке, которая является частью строящегося торгового центра. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».



Судя по опубликованным разными каналами кадрам, из здания парковки, расположенной в Путилково, валят густые клубы чёрного дыма, которые видны издалека.

По сообщениям очевидцев, огонь быстро распространяется по этажам здания. В настоящее время информации о пострадавших нет.

К месту происшествия уже прибыли пожарные расчёты МЧС, которые приступили к ликвидации возгорания. Причины пожара пока устанавливаются, ведётся расследование.

Спасатели призывают соблюдать меры безопасности и избегать близлежащей территории до окончания работ.

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0