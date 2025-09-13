Достижения.рф

Прогулка кота в Петербурге закончилась пожаром

Кот прогулялся по сенсорной плите и устроил пожар в Петербурге
Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

В Санкт‑Петербурге прогулка домашнего кота по сенсорной плите без включённой блокировки привела к возгоранию пластикового аэрогриля, оставленного на варочной поверхности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональное МЧС.



Пожар жильцы потушили самостоятельно. Пострадавших нет, но часть кухонной техники и интерьера повреждена. На стенах и потолке остались следы копоти.

По данным МЧС, плита сработала от нажатия лапой. Ведомство призывает включать блокировку панели управления, не использовать варочную поверхность как столешницу и следить за поведением домашних животных.

Перед этим сообщалось, что смертельное ДТП с возгоранием легковушки и грузовика произошло в Раменском.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0