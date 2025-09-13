Прогулка кота в Петербурге закончилась пожаром

13 сентября 2025, 17:45

Кот прогулялся по сенсорной плите и устроил пожар в Петербурге

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

В Санкт‑Петербурге прогулка домашнего кота по сенсорной плите без включённой блокировки привела к возгоранию пластикового аэрогриля, оставленного на варочной поверхности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональное МЧС.