Прогулка кота в Петербурге закончилась пожаром
В Санкт‑Петербурге прогулка домашнего кота по сенсорной плите без включённой блокировки привела к возгоранию пластикового аэрогриля, оставленного на варочной поверхности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональное МЧС.
Пожар жильцы потушили самостоятельно. Пострадавших нет, но часть кухонной техники и интерьера повреждена. На стенах и потолке остались следы копоти.
По данным МЧС, плита сработала от нажатия лапой. Ведомство призывает включать блокировку панели управления, не использовать варочную поверхность как столешницу и следить за поведением домашних животных.
