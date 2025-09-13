Охваченная огнем женщина самостоятельно доехала до больницы на скутере
В индийском штате Уттар‑Прадеш 33‑летняя замужняя женщина по имени Ниша Сингх погибла после после нападения и поджога. По данным NDTV, инцидент произошёл, когда Сингх шла к врачу.
Мужчина по имени Дипак вместе с друзьями облили её горючей жидкостью и подожгли после того, как она отказалась разговаривать с ним. Охваченная огнём пострадавшая сумела доехать на скутере до приёмного кабинета семейного врача, где ей оказали первую помощь.
Полученные ожоги оказались крайне серьёзными. Несмотря на то, что Сингх успела поговорить с вызванным в больницу отцом и назвать нападавшего, она скончалась по пути в другое крупное медицинское учреждение.
По факту нападения возбуждено уголовное дело. Для поимки подозреваемых создали четыре оперативные группы. Муж погибшей, Амит Чаухан, заявил, что не знал о преследованиях, и что жена ему никогда не жаловалась. О домогательствах, как оказалось, знала только её сестра.
