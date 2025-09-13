Охваченная огнем женщина самостоятельно доехала до больницы на скутере

13 сентября 2025, 17:59

NDTV: В Индии мужчина поджег женщину за отказ в общении с ним

Фото: istockphoto/OlgaMiltsova

В индийском штате Уттар‑Прадеш 33‑летняя замужняя женщина по имени Ниша Сингх погибла после после нападения и поджога. По данным NDTV, инцидент произошёл, когда Сингх шла к врачу.