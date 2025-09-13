Пожар уничтожил брендовые вещи российских блогеров на миллионы рублей
В Подмосковье 10 сентября произошёл пожар на складе сервиса хранения «Чердак», где многие блогеры и публичные личности хранили свои вещи. По данным Telegram-канала Mash, возгорание случилось во время сварочных работ.
Одна из фэшн-блогеров рассказала, что огонь уничтожил 17 коробок с брендовой одеждой – шубами и кашемировыми изделиями на сумму около миллиона рублей. У блогера Сергея Сухова сгорели две дизайнерские ёлки, а у Дарьи Камаловой – вся осенне-зимняя коллекция одежды.
При этом компания «Чердак» не страхует вещи клиентов – одежду, аксессуары, ювелирные изделия и антиквариат, поэтому компенсации пострадавшие, скорее всего, не получат. Максимальная выплата по договору составляет всего тысячу рублей за квадратный метр арендуемой площади.
Часть клиентов подозревает, что пожар мог быть инсценирован, а вещи – украдены.
Представители сервиса заявили, что все личные вещи безвозвратно утрачены и выразили сожаление. Руководство обещало уладить вопросы компенсаций, но на связь с клиентами и сотрудниками, работающими как самозанятые, выходит крайне редко.
Читайте также: