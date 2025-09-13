Пожар уничтожил брендовые вещи российских блогеров на миллионы рублей

13 сентября 2025, 21:08

Блогеры потеряли дорогостоящие вещи в пожаре на складе «Чердак» в Подмосковье

Фото: iStock/abadonian

В Подмосковье 10 сентября произошёл пожар на складе сервиса хранения «Чердак», где многие блогеры и публичные личности хранили свои вещи. По данным Telegram-канала Mash, возгорание случилось во время сварочных работ.