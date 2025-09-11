Многоженца Ивана Сухова вызвали на допрос по делу о развратных действиях
Многоженца Ивана Сухова вызвали а допрос по возбужденному делу о развратных действиях. Об этом заявил его адвокат Александр Почуев в своем Telegram-канале.
Как отметил юрист, Сухов получил официальный вызов на допрос в Следственный комитет. В ближайшее время многоженец должен явиться. Сам же Сухов свою вину не признает, при этом по данному делу он не является ни подозреваемым, ни обвиняемым.
Почуев заявил РИА Новости, что его клиент готов сотрудничать со следствием и уже написал заявление о добровольной явке в любое время.
