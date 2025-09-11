В Москве дебошир жестоко избил бутылкой посетителя, вступившегося за продавца
В Москве задержали мужчину, который ударил бутылкой по голове посетителя супермаркета. Об этом сообщает Telegram-канал МВД Медиа.
Полиция получила информацию о драке в магазине на улице Корнейчука. По предварительным данным, один из покупателей отказался платить за товар. Затем у него возник конфликт с сотрудником магазина.
Другой посетитель, 35-летний мужчина, попытался заступиться за продавца. После этого нарушитель разбил о его голову стеклянную бутылку. На место происшествия выехали сотрудники патрульно-постовой службы полиции. Они задержали 21-летнего дебошира, уроженца Кемеровской области, и возбудили против него уголовное дело. Пострадавшего же с травмами доставили в больницу. Врачи оценили вред его здоровью как тяжкий.
