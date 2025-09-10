На многоженца Ивана Сухова завели уголовное дело за домогательства к дочери

10 сентября 2025, 15:38

Иван Сухов с семьей (Фото: ВК/Иван Сухов)

Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело в отношении многоженца Ивана Сухова, дочь которого обвинила отца в домогательствах. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.