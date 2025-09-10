На многоженца Ивана Сухова завели уголовное дело за домогательства к дочери
Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело в отношении многоженца Ивана Сухова, дочь которого обвинила отца в домогательствах. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
На отца донесла дочь Анна. По ее словам, Сухов начал домогаться ее с 14 лет. В связи с этим было возбуждено уголовное дело. Силовики допросили окружение семьи Сухова и провели все экспертизы.
Иван стал известен в прошлом году после интервью, в котором он рассказал о своей жизни. У мужчины есть три жены и 14 детей. Со всеми он проживает в квартире площадью 70 квадратных метров. Сухов намерен стать отцом 50 детей. В январе он сообщил о рождении своего 30-го ребенка.
