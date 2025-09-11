В ХМАО участковый помог мужчине изгнать злых духов из квартиры
В Нижневартовске участковый помог местному жителю изгнать злых духов из его квартиры. Полицейским оказался майор Роман Черевков, который рассказал об этом в заявке на всероссийский конкурс «Народный участковый».
Как оказалось, мужчина практически ежедневно обращался к правоохранителям с заявлением о наличии в его квартире злых духов. Участковый каждый раз разговаривал с местным жителем, но результатов это не принесло.
Как пишет URA.RU, полицейский обратился за помощью к своему знакомому, который служил в духовной семинарии. Вместе с ним они приехали к мужчине, где товарищ провел обряд по изгнанию злых духов. После этого он в полицию не обращался.
Читайте также: