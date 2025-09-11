В ХМАО участковый помог мужчине изгнать злых духов из квартиры

11 сентября 2025, 16:35

Фото: iStock/Fedorovekb

В Нижневартовске участковый помог местному жителю изгнать злых духов из его квартиры. Полицейским оказался майор Роман Черевков, который рассказал об этом в заявке на всероссийский конкурс «Народный участковый».