Обвинённый дочерью в растлении многожёнец Иван Сухов заявил о тайне в этом деле
У Анны Суховой, обвинившей в растлении своего знаменитого отца-многожёнца Ивана Сухова, есть некая тайна. Об этом сам семьянин рассказал в интервью «Комсомольской правде».
Мужчина заявил, что не будет раскрывать свою версию событий, чтобы не выдавать тайну дочери. Тем самым Сухов хочет избежать шантажа в адрес Анны.
Многожёнец добавил, что этим вопросом будет заниматься следствие.
Иных подробностей дела он не привёл.
Напомним, что в эфире ток-шоу «Пусть говорят» 19-летняя Анна Сухова впервые заявила, что отец совершал в отношении неё действия сексуального характера. Первый случай произошёл, когда девочке было 14 лет. По её словам, к отцу на «перевоспитание» её отправила мать после подозрений в курении – до этого отец и дочь жили раздельно.
Читайте также: