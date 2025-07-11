Обвинённый дочерью в растлении многожёнец Иван Сухов заявил о тайне в этом деле

11 июля 2025, 16:57

Иван Сухов (фото: кадр из интервью на Rutube-канале ИА Регнум)

У Анны Суховой, обвинившей в растлении своего знаменитого отца-многожёнца Ивана Сухова, есть некая тайна. Об этом сам семьянин рассказал в интервью «Комсомольской правде».