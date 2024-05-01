В США потерпел крушение истребитель F-16

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Истребитель F-16 ВВС США разбился около авиабазы Холломан в штате Нью-Мексико. Об этом информирует телеканал Fox News.
По данным канала, крушение судна произошло примерно в 11:50 по местному времени (20:50 мск) возле национального парка «Уайт Сэндс». На борту истребителя находился только пилот, он катапультировался, ему оказывают медицинскую помощь. Сведения о состоянии его здоровья не приводятся.
Местные власти призвали не подходить к месту крушения из-за возможного попадания в атмосферу вредных химикатов, которые находили на борту самолета. Часть территории парка «Уайт Сэндс» закрыли для посещения.
До этого Минобороны Японии сообщало, что после крушения военных вертолётов найдены бортовые самописцы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Местные власти призвали не подходить к месту крушения из-за возможного попадания в атмосферу вредных химикатов, которые находили на борту самолета. Часть территории парка «Уайт Сэндс» закрыли для посещения.
До этого Минобороны Японии сообщало, что после крушения военных вертолётов найдены бортовые самописцы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак