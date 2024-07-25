Вертолёт потерпел крушение в Калужской области

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Вертолет Ми-28 потерпел крушение в Жиздринском районе Калужской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Владислав Шапша.
«В Жиздринском районе потерпел крушение вертолет Ми-28», — сообщил он.
Отмечается, что на месте работают спасатели и оперативная группа.
Двухместный боевой вертолет Ми-28 был построен по классической одновинтовой схеме и предназначался для поиска и уничтожения в условиях противодействия бронированной техники, живой силы противника на открытой и пересеченной местности.
Ранее сообщалось, что вертолет Robinson R44 пропал в Алданском районе Якутии. У воздушного судна сработал аварийный радиомаяк, а пилот так и не вышел на связь в назначенное время. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
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Дарья Осипова