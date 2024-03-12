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В Воронежской области объявили ракетную опасность. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. Он призвал местных жителей укрыться в безопасных местах.
«Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая», — написал Гусев в своем Telegram-канале.
Он также призвал тех, кто находится на улице зайти в ближайшее здание или другое подходящее укрытие.
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