Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Воронежской области объявили ракетную опасность

В Воронежской области объявили ракетную опасность

Гусев: В Воронежской области объявлена ракетная опасность
12 марта 2024, 11:04
Фото: iStock/Harry Wedzinga

Фото: iStock/Harry Wedzinga

В Воронежской области объявили ракетную опасность. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. Он призвал местных жителей укрыться в безопасных местах.
«Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая», — написал Гусев в своем Telegram-канале.

Он также призвал тех, кто находится на улице зайти в ближайшее здание или другое подходящее укрытие.


Ранее ракетную опасность также объявляли в Белгородской и Курской областях. Всего минувшей ночью ПВО сбила 25 украинских беспилотников над территорией России. при этом в небе над Белгородской областью российским военным удалось сбить ракету ТРК «Точка-У» и восемь реактивных снарядов RM-70 «Вампир».

Читайте также:

Сергей Собянин сообщил о сбитом беспилотнике в небе над Раменским городским округом

БПЛА атаковали объект ТЭК в Кстовской промзоне Нижегородской области

В Орле в результате удара БПЛА по нефтебазе загорелся топливный резервуар
#здание
#опасность
#дома
#telegram
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Опубликованы подробности попытки прорыва украинской ДРГ в Белгородскую область
12 марта 2024, 10:53

Фото: iStock/IherPhoto

Порядка 50 украинских диверсантов попытались прорваться в Белгородскую область со стороны Харьковской области. Противник отброшен на исходные позиции. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.
Согласно сообщению, украинские формирования попытались прорвать границу со стороны населённого пункта Одноробовка Харьковской области. Движение ДРГ в сторону Белгородской области началось примерно в 3:00 утра 12 марта.

«Противник в количестве около 50 человек двигался к Белгородской области, но был вовремя обнаружен средствами аэроразведки. После огневого воздействия со стороны наших вооруженных сил и пограничной службы, враг был вынужден откатиться на исходные позиции», — говорится в сообщении.

После чего по ДРГ был нанесен удар средствами дальнего поражения. Предполагается, что действовали члены РДК* и Сибирского батальона, которые работают при поддержке ГУР Украины.

При этом военкоры отметили, что параллельно украинская ДРГ попыталась прорваться и в Курскую область.

Читайте также:

Появились подробности попытки вторжения украинской ДРГ в Курскую область

Два человека ранены во время стрелкового боя с украинской ДРГ в Курской области

В ГУР Минобороны Украины подтвердили атаку на Белгородскую и Курскую области

* Запрещенная в России террористическая организация.
#движение
#человек
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ФАС возбудила дело против авиакомпании S7 из-за цен на билеты
12 марта 2024, 10:36

Фото: iStock/Natalia Rusanova

Причиной расследования в отношении S7 (АО «Авиакомпания «Сибирь») стала практика продажи авиабилетов по разной стоимости в рамках одного подкласса тарифа. Об этом рассказали в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
Причины различия в ценах на билеты не связаны ни с перечнем предоставляемых на борту услуг, ни с дополнительными расходами перевозчика, ни с временем приобретения билета перед вылетом, отмечали в федеральной службе. Авиакомпании было выписано замечание, но проблему не устранили. Мало того, представитель перевозчика попытался оспорить решение ФАС в Арбитражном суде города Москвы.

Теперь АО «Авиакомпания «Сибирь» признана виновной в неисполнении предупреждения ФАС и попытке оспорить его законность. В результате, S7 может ожидать наложение штрафа.

Ранее представитель ФАС сообщал, что у ведомства есть серьёзные замечания к работе «Яндекс Такси». За прошлый год от пользователей было получено более 300 замечаний.

Читайте также:

Федеральная антимонопольная служба России проверит «Яндекс Такси»

В России наметилась тенденция к снижению цен на яйца, заявили в ФАС

ФАС возбудила дело против Сбербанка
#фас
#авиакомпании
#санкции
Следите за нашими новостями
в удобном формате
WMC: Учительницу из США обвинили в растлении 12-летнего ученика
12 марта 2024, 10:13

Фото: iStock/filrom

Бывшую школьную учительницу из Соединённых Штатов обвинили в 23 преступления, об этом сообщает WMC.
По информации издания, 38-летняя Алисса Маккоммон занималась сексом со своим 12-летним учеником, позже заявив ему, что она беременна. В сентябре 2023 года она звонила пострадавшему мальчику с неизвестного номера, угрожала ему и говорила, что намерена воспитывать их совместного ребёнка одна.

Пару дней спустя Маккоммон задержали. Выяснилось, что педагог может быть виновна в 23 преступлениях, среди которых: изнасилование, пять случаев растления несовершеннолетних, давлении на свидетелей и других.

В настоящий момент подозреваемая находится под стражей.

Читайте также:

В Петербурге задержали сотрудника ТЦ по подозрению в домогательствах до ребёнка

Сосед-педофил напал на восьмилетнюю девочку в лифте подмосковной многоэтажки

Подольский педофил заявил, что девочка согласилась на близость за 1000 рублей
#сша
#учитель
#секс
#педофилия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Появились подробности попытки вторжения украинской ДРГ в Курскую область
WarGonzo: украинцы стягивают тяжелую технику у границы Курской области
12 марта 2024, 10:07

Фото: iStock/aapsky

Украинцы стягивают тяжелую технику в районе Ворожбы – это менее 10 км от Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo. Тем временем российские военные продолжают вести бой с вражеской ДРГ.
Согласно сообщению, около 08.00 12 марта украинская ДРГ попыталась прорваться в Курскую область в районе посёлка Тёткино. Там завязался первый бой. Российским военным удалось быстро отбросить противника на территорию Украины. Однако в настоящее время еще продолжаются отдельные стычки и огневой контакт. При этом есть информация о ранениях среди гражданского населения.

«Буквально четверть часа назад аэроразведкой было установлено, что неонацисты стягивают тяжелую технику для формирования колонн в районе Ворожбы – это менее 10 км от границы с Курской областью», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что российские артиллеристы наносят удары по скоплениям живой силы и бронегруппам противника.

Читайте также:

ВСУ попытались прорваться в Белгородскую область на трех БТР

Украинские ДРГ попытались прорваться в Курскую и Белгородскую области

Два человека ранены во время стрелкового боя с украинской ДРГ в Курской области
#информация
#дрг
#вс рф
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Петербурге задержали сотрудника ТЦ по подозрению в домогательствах до ребёнка
12 марта 2024, 09:38

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Администратора детской комнаты в Санкт-Петербурге задержали по подозрению в домогательствах до четырёхлетней девочки, об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.
По информации СМИ, шокирующий инцидент произошёл в детской комнате «Игруля» в ТЦ «Торговый дом» на проспекте Науки в последний день праздничных выходных.

Четырёхлетняя девочка, которая проводила время в детской зоне, рассказала родителям о том, что 43-летний администратор приставал к ней.

Взволнованный отец обратился в полицию, мужчину задержали. В отношении сотрудника ТЦ возбудили уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера в отношении ребёнка».

Читайте также:

Сосед-педофил напал на восьмилетнюю девочку в лифте подмосковной многоэтажки

Педофил из Анапы, пристававший к девочкам в летнем лагере, получил 7 лет тюрьмы

Подольский педофил заявил, что девочка согласилась на близость за 1000 рублей
#санкт-петербург
#педофилия
#уголовное дело
Следите за нашими новостями
в удобном формате
СК: Найденный на свалке Камчатки младенец скончался от переохлаждения
12 марта 2024, 09:23

Фото: iStock/izzzy71

Следователи Петропавловска-Камчатского установили причину смерти младенца, обнаруженного на свалке, об этом сообщили в СК РФ по региону.
6 марта на мусорном полигоне при сортировке отходов было найдено тело новорождённого мальчика.

«По предварительным данным, мальчик славянской внешности рожден живым, доношенным, в период с 15.02.2024 до 06.03.2024. Возможной причиной его смерти явилось переохлаждение. Личность матери младенца до настоящего времени не установлена», — уточнили в Следственном комитете.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Совершившую преступление женщину разыскивают.

Читайте также:

DM: Бывшего инженера Boeing, критиковавшего компанию, нашли мёртвым

На Урале пятиклассница занялась групповым сексом со старшеклассниками

В Ленобласти возбудили уголовное дело после обнаружения тел супругов и их сына
#следственный комитет
#камчатка
#новорождённые
#смерть
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье задержали москвичку и её знакомого с грузом наркотиков
12 марта 2024, 09:15

Фото: Фотобанк МО

Подмосковные полицейские задержали 28-летнюю москвичку и её 29-летнего знакомого из Тульской области по подозрению в распространении наркотиков, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«Благодаря полученной оперативной информации, полиция задержала автомобиль каршеринга, который ночью выехал из леса у деревни Редькино Рузского округа. За рулём была женщина, в сумке которой оказалось более 800 граммов наркотика мефедрона. Полиция задержала и женщину, и находящегося в салоне пассажира — её знакомого», — говорится в сообщении.
Задержанные рассказали, что информацию о «мастер-кладе» наркотиков узнали в даркнете. В их задачу входило расфасовать наркотики на более мелкие дозы и распространить их через тайники-закладки в столичном регионе.

Суд оставил задержанных под стражей.

Читайте также:

Два человека ранены во время стрелкового боя с украинской ДРГ в Курской области

Сергей Собянин сообщил о сбитом беспилотнике в небе над Раменским городским округом

В Ленобласти обнаружили тела трёх членов семьи с пулевыми ранениями в голове
#наркотики
#полиция
#происшествие
#рузский городской округ
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Два человека ранены во время стрелкового боя с украинской ДРГ в Курской области
12 марта 2024, 09:10

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Два человека получили ранения во время стрелкового боя у украинскими диверсионно-разведывательными группами в районе Теткино в Курской области. Об этом сообщает Baza.
По предварительным данным, ранение получил мирный житель. Информация о втором пострадавшим в настоящее время уточняется.
Бой продолжается до сих пор. Работает артиллерия.

Ранее российские военкоры сообщали о попытке прорыва украинских диверсионно-разведывательных групп в Белгородскую и Курскую области. Диверсанты попытались зайти с стрех сторон, однако были вовремя замечены и отброшены назад. Также, по информации военкоров, на подходе к границе были зафиксированы несколько танков противника, которые оказывали огневую поддержку вторжения.

Официально данную информацию местные власти или Минобороны РФ не подтверждали.

Читайте также:

ВСУ попытались прорваться в Белгородскую область на трех БТР

В Белгородской области ПВО сбила ракету «Точка-У» и восемь снарядов RM-70 «Вампир»

Минувшей ночью ПВО пресекла атаку 25 БПЛА по объектам в России
#минобороны рф
#информация
#ранение
#дрг
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украинские ДРГ попытались прорваться в Курскую и Белгородскую области
12 марта 2024, 08:47

Фото: iStock/vadimrysev

Российские военкоры сообщают о попытке прорыва украинских диверсионно-разведывательных групп в Белгородскую и Курскую области. Идут Бои.
«Наряду с попыткой организации штурмовых действий в Белгородском приграничье, неонацистские группировки также попытались проникнуть на территорию Курской области», — передает Wargonzo со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

Уточняется, что бои идут в районе Тёткино. Вражеские ДРГ попытались зайти с стрех сторон, однако были вовремя замечены и отброшены назад.
Также, по информации военкоров, на подходе к границе были зафиксированы несколько танков противника. В настоящее время бой продолжается.

Официально данную информацию местные власти или Минобороны РФ не подтверждали.

Читайте также:

ВСУ попытались прорваться в Белгородскую область на трех БТР

В Белгородской области ПВО сбила ракету «Точка-У» и восемь снарядов RM-70 «Вампир»

Минувшей ночью ПВО пресекла атаку 25 БПЛА по объектам в России
#минобороны рф
#бпла
#всу
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф