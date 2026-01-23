Мобильный телефон убил девочку
Девочка-подросток погибла после удара током от мобильного телефона, который стоял на зарядке. Об этом пишет британское издание Need To Know.
Беатрис Коста Диниз с тяжёлыми травмами нашёл отец в их доме на севере Бразилии. По предварительной версии, поражение электричеством произошло в момент, когда телефон был подключённым к розетке.
Школьницу сначала доставили в местную больницу, но из‑за крайне тяжёлого состояния её перевезли ещё в два медицинских учреждения. Несколько дней пациентка провела в реанимации, однако спасти её не удалось.
Как отмечает издание, энергокомпания не зафиксировала неполадок в электросети. Полиция расценивает случившееся как несчастный случай.
