Подростка из Красноярска нашли в арендованной квартире с неизвестной девушкой
Пропавшего 14-летнего подростка из Красноярска нашли в арендованной квартире с неизвестной девушкой. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.
Других подробностей о нахождении пропавшего нет. Что за девушка с ним и как школьник оказался в квартире, неизвестно.
Ранее психиатр Василий Шуров предположил, что история с пропажей 14-летнего Коли может оказаться инсценировкой. По словам специалиста, поведение ребенка вызывает вопросы. Особенно он обратил внимание на содержание речи и эмоциональную подачу подростка.
