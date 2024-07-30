Модель OnlyFans с чемоданом секс-игрушек поймали в аэропорту и заперли с террористами

Фото: iStock/Igor Vershinsky
Австралийскую модель OnlyFans задержали в аэропорту Амстердама с чемоданом секс-игрушек и заперли в камере с террористами на 12 часов. Об этом информирует Daily Mail.
28-летняя Луна Лавкисс летела в Лос-Анджелес вместе с подругой. В аэропорту вылета служебная собака стала обнюхивать вещи девушки, после чего ее отвели в комнату для допроса.
Сотрудники аэропорта сочли подозрительным, что Лавкисс не трудоустроена официально, при том, что она везла с собой крупную сумму денег. В результате последующего обыска была обнаружена сумка, заполненная секс-игрушками, которые, по словам задержанной, были куплены в Амстердаме «от скуки».
Спустя некоторое время стало известно, что в прошлом модель работала стриптизершей. В результате девушку поместили в камеру предварительного заключения, ей пришлось провести там 12 часов. Однако позже Лавкисс все-таки отпустили и отправили обратно в Австралию, а также вернули ей ее багаж с интимными принадлежностями.
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Сотрудники аэропорта сочли подозрительным, что Лавкисс не трудоустроена официально, при том, что она везла с собой крупную сумму денег. В результате последующего обыска была обнаружена сумка, заполненная секс-игрушками, которые, по словам задержанной, были куплены в Амстердаме «от скуки».
Спустя некоторое время стало известно, что в прошлом модель работала стриптизершей. В результате девушку поместили в камеру предварительного заключения, ей пришлось провести там 12 часов. Однако позже Лавкисс все-таки отпустили и отправили обратно в Австралию, а также вернули ей ее багаж с интимными принадлежностями.
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Екатерина Коршунова