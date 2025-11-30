Модель с двумя влагалищами ушла с OnlyFans из-за проблем в личной жизни
Британская модель Энни Шарлотт объявила о завершении карьеры в индустрии для взрослых. Девушка страдает редким врожденным заболеванием — удвоением матки и влагалища. Подробности сообщает издание The Sun.
26-летняя Шарлотт зарабатывала на платформе OnlyFans, где демонстрировала свою анатомическую особенность. Однако эта работа создала для неё серьёзные проблемы в личной жизни. Энни рассказала, что потенциальные партнёры часто отказывались от серьёзных отношений, когда узнавали о её профессиональной деятельности.
Многие мужчины чувствовали смущение, когда появлялись с ней на публике. Других интересовала исключительно фетишизация её анатомической особенности. Модель регулярно получала оскорбительные комментарии о своей работе.
Энни диагностировали удвоение матки в 16 лет. Аномалия означает наличие двух маток, шеек и влагалищных каналов, но партнёры обычно не замечают особенностей. Модель ушла с OnlyFans, чтобы найти серьёзные отношения.
