Модель с двумя влагалищами ушла с OnlyFans из-за проблем в личной жизни

30 ноября 2025, 17:17

Модель Шарлотт ушла с платформы для взрослых в поисках романтических отношений

Энни Шарлотт (Фото: Instagram* @annieecharlotte)

Британская модель Энни Шарлотт объявила о завершении карьеры в индустрии для взрослых. Девушка страдает редким врожденным заболеванием — удвоением матки и влагалища. Подробности сообщает издание The Sun.