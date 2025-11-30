«На помойку»: В Красноярске 16-летнюю мать-детоубийцу признали невменяемой
Красноярский суд освободил 16-летнюю школьницу от уголовной ответственности за убийство новорожденной дочери. Суд признал подростка невменяемой. Подробности сообщает объединённая краевая пресс-служба судов.
Инцидент произошёл 12 февраля. Девушка почувствовала боль, уединилась в туалете и родила девочку. Она скрывала беременность и не обращалась к врачам. Срок беременности составлял 22 недели. После родов школьница выбросила ребёнка в мусорный бак. В тот же день она попала в больницу, где врачи установили факт родов.
Следствие выяснило, что девушка имеет ментальные особенности и забеременела от 18-летнего парня. Она не сообщила о беременности никому из близких. Судебная экспертиза показала, что подросток не осознавала опасность своих действий и не могла их контролировать. Суд назначил ей принудительное лечение.
