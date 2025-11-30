Безработный россиянин жестоко изнасиловал женщину в подъезде
В Санкт-Петербурге полиция задержала подозреваемого в изнасиловании. Подробности сообщает ГУ МВД по региону.
Установлено, что к нападению на 42-летнюю женщину причастен 39-летний безработный. Инцидент произошёл в ночь с 7 на 8 ноября в подъезде дома на Бронницкой улице. Потерпевшая сообщила, что неизвестный мужчина совершил в отношении её насильственные действия.
После этого она самостоятельно обратилась в медучреждение, где врачи зафиксировали у неё многочисленные телесные повреждения. Медики оказали женщине помощь, и она продолжила лечение амбулаторно. 29 ноября оперативники задержали подозреваемого у дома на проспекте Римского-Корсакова. Следствие возбудило уголовное дело по статье 131 УК РФ (изнасилование).
