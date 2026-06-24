Модель стала приманкой для акул в одной стране

24 июня 2026, 22:00

Daily Mail: канадская модель стала приманкой для акул в США, ее бросили в воду

Фото: istockphoto/RamonCarretero

Во Флориде блогер-экстремал использовал канадскую модель в качестве живой приманки для акул во время съемок рискованного челленджа. Об этом стало известно 24 июня.