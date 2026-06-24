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Модель стала приманкой для акул в одной стране

Daily Mail: канадская модель стала приманкой для акул в США, ее бросили в воду
Фото: istockphoto/RamonCarretero

Во Флориде блогер-экстремал использовал канадскую модель в качестве живой приманки для акул во время съемок рискованного челленджа. Об этом стало известно 24 июня.



26-летнюю Сесе Роуз, согласившуюся участвовать в проекте популярного инфлюенсера Энтони Доусона (известного как TooTurntTony), опустили в воду у причала с привязанной к ней леской и дохлой рыбой для привлечения хищников, пишет Daily Mail. В какой-то момент акула схватила наживку и утащила девушку под воду.

По словам Роуз, она провела в таком положении около двух минут, отчаянно призывая на помощь. Позже модель призналась, что пережила сильный испуг и сочла риск неоправданно высоким.

Сам блогер, который уже имел проблемы с законом из-за жестокого обращения с морскими животными, назвал эксперимент неудачным и заявил, что следовало использовать более мелкую приманку. Он подчеркнул, что никто из участников и акулы не пострадали.

Видеоролик собрал более десяти миллионов просмотров и спровоцировал волну возмущения. Зрители и экологические организации обвинили Доусона в создании смертельной угрозы для человека и издевательствах над акулами, поскольку в других эпизодах он вытаскивал хищниц на лодку и позволял детям сидеть на них верхом.

Никита Кротов

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