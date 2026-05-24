На мужчину напала акула на Большом Барьерном рифе в Австралии, он погиб

24 мая 2026, 12:15

В Австралии на Большом Барьерном рифе акула напала на 39-летнего мужчину, который занимался рыбалкой. Спасти пострадавшего не удалось. Об этом 24 мая сообщила газета The Guardian со ссылкой на заявление полиции штата Квинсленд.





Как уточнили в правоохранительных органах, незадолго до полудня на лодочную пристань Халл-Ривер-Хедс поступил сигнал о нападении хищника на отдыхавшего у отмели Кеннеди. Мужчину оперативно извлекли из воды, однако он скончался от полученных травм.



Вид акулы, атаковавшей рыбака, пока не установили. В районе Большого Барьерного рифа часто встречаются тупорылые и тигровые акулы, а также белые, которые иногда заплывают в теплые воды у отмелей. Этот случай стал третьим смертельным нападением акулы в Австралии с начала 2026 года.



