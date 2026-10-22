Модель заподозрили в убийстве бывшего после ссоры в квартире
21-летнюю Юлию подозревают в убийстве 22-летнего бывшего возлюбленного Вадима в квартире на Нижегородской улице в Москве. По информации близких девушки, пара неоднократно расходилась из-за увлечения молодого человека ставками. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Родственники утверждают, что однажды Вадим забрал из домашнего сейфа девушки 500 тысяч рублей и проиграл деньги. После этого молодые люди несколько раз пытались возобновить отношения, однако незадолго до трагедии вновь расстались.
Вечером накануне парень приехал к дому Юлии и долго стучал в ее дверь. Девушка вызвала охрану, чтобы его вывели из подъезда. В тот момент Вадим разговаривал по телефону с матерью.
Позже Юлия впустила бывшего в квартиру, куда он пришел мириться. Между ними возник конфликт, во время которого мужчина получил ножевое ранение. Он умер на месте. Расследование контролирует столичное управление Следственного комитета.
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