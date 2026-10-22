Модель заподозрили в убийстве бывшего после ссоры в квартире

22 октября 2026, 09:27

Фото: iStock/Makhbubakhon Ismatova

21-летнюю Юлию подозревают в убийстве 22-летнего бывшего возлюбленного Вадима в квартире на Нижегородской улице в Москве. По информации близких девушки, пара неоднократно расходилась из-за увлечения молодого человека ставками. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.