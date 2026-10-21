Под Люберцами загорелся жилой дом, есть пострадавшие
Под Люберцами загорелся жилой дом. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Московской области.
Чрезвычайное происшествие случилось в деревне Островцы Люберецкого городского округа. Огонь вспыхнул в доме 54А на улице Центральной.
Сообщение о пожаре поступило в 17:55 мск. В ведомстве подтвердили, что есть пострадавшие, и отметили, что дальнейшая информация уточняется. К тушению привлекли 22 человека и восемь единиц техники.
Ранее сообщалось о серьёзном возгорании в столичной многоэтажке. В результате инцидента ребёнок с ДЦП сильно пострадал, а его мать погибла. Отмечается, что перед пожаром в их квартире была ссора, а затем произошёл хлопок.
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