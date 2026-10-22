На Камчатке иностранца арестовали за вымогательство с применением насилия
На Камчатке суд заключил под стражу иностранца, обвиняемого в вымогательстве с применением насилия. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что мужчина приехал в регион недавно. Под видом возврата денег, которые он якобы одалживал потерпевшему, обвиняемый требовал 100 тысяч рублей, применяя насилие и угрожая расправой.
Правоохранители выяснили, что иностранец неоднократно привлекался к административной ответственности, отрицательно характеризуется по месту временной регистрации и ведёт себя вызывающе.
Петропавловск-Камчатский городской суд удовлетворил ходатайство следователя и отправил фигуранта под стражу на два месяца. При решении учитывались общественная опасность совершённого преступления, личность фигуранта и отсутствие у него постоянного дохода.
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