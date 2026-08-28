Молдаванин показал гранату украинцу и погиб при взрыве
Житель молдавском города Чадыр-Лунга погиб при взрыве противопехотной гранаты F1. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на инспектора полиции страны.
По данным ведомства, молдаванин показывал боеприпас гостю из Украины, после чего произошел взрыв. От полученных травм мужчина скончался на месте, а его знакомого госпитализировали с тяжелыми ранениями. Сейчас врачи оценивают его состояние как критическое.
Правоохранители выясняют точные причины и обстоятельства произошедшего. Они также пытаются понять, где погибший взял боеприпас.
Ранее сообщалось, что на Тайване при пожаре и взрыве пострадали 15 человек, 68 зданий оказались повреждены.
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