Нашли тело унесенной мощным течением в Сочи россиянки
SHOT: Нашли тело унесенной мощным течением в Сочи 16-летней девушки
В Сочи завершились поиски малолетней девушки, пропавшей накануне во время купания в горной реке. Тело подростка обнаружили в реке Агура, сообщает SHOT.
Трагедия произошла у водопада «Чертова купель». По предварительным данным, компания из троих человек решила искупаться, однако из-за сильных ливней уровень воды в реке резко поднялся, а течение стало опасным.
Мощный поток унес всех троих вниз по руслу. Двум молодым людям удалось самостоятельно выбраться на берег, их жизни ничего не угрожает.
Личность погибшей установили. Обстоятельства происшествия выясняются.
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