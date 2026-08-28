Российских подростков задержали по делу о терроризме
В Чувашии сотрудники правоохранительных органов задержали трех школьников. Их подозревают в причастности к деятельности запрещенной террористической структуры. Об этом информирует региональное управление Следственного комитета.
По данным следствия, несовершеннолетним инкриминируется деяние, квалифицируемое по части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в работе террористической организации). Согласно версии ведомства, с апреля по июнь 2026 года задержанные через интернет участвовали в деятельности международного объединения, признанного в России террористическим.
Установили, что подростки публиковали в соцсетях видео и вели агитацию, пропагандирующую идеологию этой структуры. Кроме того, они наносили на здания в городе Канаш символику организации.
В настоящее время следователи проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия для выяснения всех обстоятельств случившегося. Суд уже избрал для малолетних меру пресечения в виде домашнего ареста.
Читайте также: