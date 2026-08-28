Достижения.рф

Российских подростков задержали по делу о терроризме

СК: трех подростков задержали в Чувашии по делу о терроризме
Фото: istockphoto/blinow61

В Чувашии сотрудники правоохранительных органов задержали трех школьников. Их подозревают в причастности к деятельности запрещенной террористической структуры. Об этом информирует региональное управление Следственного комитета.



По данным следствия, несовершеннолетним инкриминируется деяние, квалифицируемое по части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в работе террористической организации). Согласно версии ведомства, с апреля по июнь 2026 года задержанные через интернет участвовали в деятельности международного объединения, признанного в России террористическим.

Установили, что подростки публиковали в соцсетях видео и вели агитацию, пропагандирующую идеологию этой структуры. Кроме того, они наносили на здания в городе Канаш символику организации.

В настоящее время следователи проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия для выяснения всех обстоятельств случившегося. Суд уже избрал для малолетних меру пресечения в виде домашнего ареста.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0