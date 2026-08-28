Российских подростков задержали по делу о терроризме

28 августа 2026, 16:45

СК: трех подростков задержали в Чувашии по делу о терроризме

Фото: istockphoto/blinow61

В Чувашии сотрудники правоохранительных органов задержали трех школьников. Их подозревают в причастности к деятельности запрещенной террористической структуры. Об этом информирует региональное управление Следственного комитета.